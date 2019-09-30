Sırameşeler Mahallesi'ndeki Demirtaşpaşa Endüstri Meslek ve Teknik Lisesi kantininden poğaça alan öğrencilerden bazıları mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetlerini öğretmenlerine bildirdi.

Durumu fark eden okul idaresi ve öğretmenler, 9 öğrenciyi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesine götürdü.

Öğrencilerin, tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.