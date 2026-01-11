Bursa'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı

Sezer Kurtoğlu idaresindeki 16 BAK 242 plakalı otomobil, Gaziakdemir Mahallesi Çekirge Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca, ardından yönlendirme tabelasına çarptı.
Kazada Kurtoğlu ile Mert Can Çevikel ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.