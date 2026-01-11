İSTANBUL 11°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ocak 2026 Pazar / 23 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1388
  • EURO
    50,2459
  • ALTIN
    6251.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bursa'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı
Güncel

Bursa'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

AA11 Ocak 2026 Pazar 08:52 - Güncelleme:
Bursa'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı
ABONE OL

Sezer Kurtoğlu idaresindeki 16 BAK 242 plakalı otomobil, Gaziakdemir Mahallesi Çekirge Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca, ardından yönlendirme tabelasına çarptı.

Kazada Kurtoğlu ile Mert Can Çevikel ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Çatışmalar şiddetlendi: Ukrayna hedeflerine peş peşe saldırı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.