Güncel

Bursa'da aile içi şiddet! İhbara giden polislerin üzerine köpeğini saldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde aile içi şiddet ihbarına giden iki polis, şüpheli ile yasaklı ırk köpeğinin ısırması sonucu yaralandı.

8 Eylül 2025 Pazartesi 16:22
Bursa'da aile içi şiddet! İhbara giden polislerin üzerine köpeğini saldı
Çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenilen H.A'nın, eşi S.A'ya şiddet uyguladığı ihbarı üzerine Alipaşa Mahallesi Pınarbaşı Caddesi'nde belirtilen adrese polisler sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler, eşini ve çocuğunu almak isteyince H.A, pitbull cinsi köpeğini polislerin üzerine saldı.

Köpeğin ısırması sonucu bir polis bacağından yaralandı, hayvanın etkisiz hale getirilmesinin ardından H.A. gözaltına alındı.

Şüoheli H.A. da gözaltına alındığı sırada bir polisi kolundan ısırdı.

Yaralı polis memurları, tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Şiddet mağduru kadın ve çocuk, polis ekiplerince koruma altına alındı.

