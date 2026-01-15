İSTANBUL 12°C / 7°C
Güncel

Bursa'da akıl almaz kaza! Demir bariyerler seyir halindeki araçların üzerine düştü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, köprülü kavşaktan şarampole yuvarlanan kamyonetin kopardığı demir bariyerler seyir halindeki iki otomobilin üzerine düştü.

15 Ocak 2026 Perşembe 07:03
Bursa'da akıl almaz kaza! Demir bariyerler seyir halindeki araçların üzerine düştü
Eski Gemlik Yolu'ndan Demirtaş Yolu istikametine giden Ömer Ö. yönetimindeki kamyonet, Demirtaş Köprülü Kavşağı'nda, Ercan K. idaresindeki 34 GMM 878 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprünün kenarındaki demir bariyerlere çarpan kamyonet, ardından yaklaşık 4 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı.

Bu sırada kopan demir bariyerler, köprülü kavşağın bağlantı yolu olan 11 Eylül Bulvarı'ndan Demirtaş Yolu'na seyir halinde olan Emre Ş. yönetimindeki otomobil ile Berkant G. idaresindeki otomobilin üzerine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken demir bariyerlerin üzerine düştüğü araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.


