İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ocak 2026 Çarşamba / 19 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0464
  • EURO
    50,3209
  • ALTIN
    6153.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bursa'da alevler yükseldi: Baraka ve minibüs küle döndü
Güncel

Bursa'da alevler yükseldi: Baraka ve minibüs küle döndü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir barakada çıkan yangın, yanında bulunan minibüse sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

IHA7 Ocak 2026 Çarşamba 22:13 - Güncelleme:
Bursa'da alevler yükseldi: Baraka ve minibüs küle döndü
ABONE OL

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Dikkaldırım Mahallesi'nde, arazide bulunan bir barakada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler barakayı adeta alev topuna çevirirken, yangın barakanın yanında park halinde bulunan minibüse de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında minibüs yanarak kullanılamaz hale gelirken, barakada da büyük çapta hasar oluştu.

Olayda yaralanan olmazken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Asgari ücret sonrası ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat denetimleri hız kazandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.