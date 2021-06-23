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Bursa'da alkollü sürücü faciaya neden oldu

Bursa'da alkollü sürücünün neden olduğu kazada ikisi polis 4 kişi yaralandı.

AA23 Haziran 2021 Çarşamba 07:10 - Güncelleme: 23 Haziran 2021 Çarşamba 07:10
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Bursa'da yönetimindeki otomobille uygulama noktasına dalarak ikisi polis 3 kişinin yaralanmasına neden olan alkollü sürücü de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, D.U'nun kullandığı 16 AKA 809 plakalı otomobil, Merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında önce yaya olarak uygulama yapan bir polise, ardından uygulama nokrasında bekleyen polis aracına çarptı.

Otomobil, uygulama noktasında bekleyen Ş.G. yönetimindeki 16 BF 105 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kazada, dışarıda uygulama yapan polis R.G. ağır yaralanırken araç içerisindeki polis memuru E.G. ise hafif yaralandı. Kazayı yapan sürücü D.U ile çarptığı aracın sürücüsü Ş.G de yaralı kurtuldu.

Yaralılara ilk müdahaleyi, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaptı.

Bursa Şehir Hastanesi ve Çekirge Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralılardan kazaya neden olan sürücü D.U'nun 2,27 promil alkollü olduğu anlaşıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan olay yerinde incelemede bulundu. Aslan, daha sonra polis memurlarının bulunduğu hastaneye giderek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

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