11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7633
  • 6,3963
  • 272.79
  • 108418
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bursa'da anne ve babasını murçla yaralayan gence 25 yıl hapis cezası verildi

Bursa'da anne ve babasını murçla yaraladığı gerekçesiyle yeniden yargılanan sanık 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Önder Bilgit (28), cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) katıldı.

Savunmasını yapan Bilgit, Adli Tıp Kurumundan gelen "Akli dengesi yerindedir." raporunu kabul etmediğini söyledi.

Ceza kanunlarını incelediğini belirten Bilgit, "Hakkımda yaralama suçundan en az 6 yıl ceza verilebileceğini öğrendim. Tahliyemi istiyorum." şeklinde savunma yaptı.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Önder Bilgit'i 25 yıl hapse mahkum etti.

OLAY

Önder Bilgit, Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı kırsal Yalıçiftlik Mahallesi yolunda, 9 Temmuz 2013'te aileye ait zeytinyağı fabrikasında babası Hüseyin ve annesi Emine Bilgit'i tartışma sırasında murçla yaralamıştı. Yaralı çift, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, olay yerinden kaçan Önder Bilgit ise jandarma tarafından Küçükbalıklı Mahallesi'nde yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.

Daha önce yargılanan ve "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 25 yıl hapse mahkum edilen genç hakkında verilen karar, akli dengesinin yerinde olup olmadığı yönünde alınan raporların çelişkili olduğu, ayrıca davada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının bulunmadığı gerekçesiyle bozulmuştu. Sanığın babası Hüseyin Bilgit de önceki duruşmada, oğlundan şikayetçi olmadığını ve tedavisinin yapılamadığı gerekçesiyle tahliye edilmesini istemişti.

Ankara´nın göbeğindeki okuldan skandal görüntüler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Swiss International'dan İstanbul'a dev yatırım planı

Swiss International'dan İstanbul'a dev yatırım planı

TSK'nın uzaydaki gözü üç yaşında

TSK'nın uzaydaki gözü üç yaşında

Merkez Bankası, 2020 para ve kur politikasını açıkladı

Merkez Bankası, 2020 para ve kur politikasını açıkladı

Bakan Gül'den 'Ceren Özdemir' açıklaması

Bakan Gül'den 'Ceren Özdemir' açıklaması

ABD-Çin ticaret müzakerelerinde son durum ne? İşte rapordaki dikkat çeken detaylar

ABD-Çin ticaret müzakerelerinde son durum ne? İşte rapordaki dikkat çeken detaylar

SSB Başkanı Demir duyurdu: 98'inci Bayraktar görev başında

SSB Başkanı Demir duyurdu: 98'inci Bayraktar görev başında

Ceren Özdemir'in katili konuştu

Ceren Özdemir'in katili konuştu

Osmaniye'de ele geçirildi: Değeri 5 milyon dolar

Osmaniye'de ele geçirildi: Değeri 5 milyon dolar
 

POPÜLER HABERLER

Ceren´in son anları kamerada

Ceren´in son anları kamerada

Tarihe geçen Türkiye Kupası 'facia'ları

Tarihe geçen Türkiye Kupası 'facia'ları

Baraj suları çekildi, 6 yıl sonra gün yüzüne çıktı

Baraj suları çekildi, 6 yıl sonra gün yüzüne çıktı

Sörloth'un babası ve hocası Ünal Karaman aynı top için kapışmış! İşte o an!

Sörloth'un babası ve hocası Ünal Karaman aynı top için kapışmış! İşte o an!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA