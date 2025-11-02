İSTANBUL 21°C / 12°C
  Bursa'da apartmandan düşen kişi hayatını kaybetti
Güncel

Bursa'da apartmandan düşen kişi hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın birinci katından düşen kişi hayatını kaybetti.

2 Kasım 2025 Pazar 19:39
Bursa'da apartmandan düşen kişi hayatını kaybetti
İddiaya göre, ilçeye bağlı Orhaniye Mahallesi Yenişehir Caddesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın birinci katında yaşayan Emin Özsoy (88), evinin balkonundan garaja inmek istedi.

Balkondan garaj çatısına geçmeye çalışan Özsoy, çatıdaki plastik bölümün kırılması üzerine yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü.

Olaydan bir süre sonra eve gelen aile bireyleri, balkondan baktıklarında Özsoy'u yerde hareketsiz şekilde buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı adamın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Özsoy'un cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

