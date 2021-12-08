İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Aralık 2021 Çarşamba / 4 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5741
  • EURO
    15,3357
  • ALTIN
    779.965
  • BIST100
    1981.04
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bursa'da aracın metro alt geçidi merdivenlerine düşmesi sonucu bir kişi öldü
Güncel

Bursa'da aracın metro alt geçidi merdivenlerine düşmesi sonucu bir kişi öldü

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir aracın yoldan çıkarak metro istasyonunun alt geçit merdivenlerine düşmesi sonucu araçta bulunan Davut Can Duman (21) hayatını kaybetti.

AA8 Aralık 2021 Çarşamba 09:17 - Güncelleme: 8 Aralık 2021 Çarşamba 09:17
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Nilüfer ilçesinde A.O'nun (21) kullandığı 16 ATY 83 plakalı hafif ticari araç yoldan çıktı. Bariyerleri aşarak kaldırımda bulunan ağaca ve aydınlatma direğine çarpan araç, Nilüfer Metro İstasyonu alt geçidi merdivenlerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazanın ardında araçta bulunan H. E. E. (20) ve S.D. (20) yaralanırken, 21 yaşındaki Davut Can Duman olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü A.O. ise kazayı yara almadan atlattı

Kazada hayatını kaybeden Davut Can Duman'ın doğum günü olduğu ve arkadaşlarıyla birlikte kutlamadan döndüğü öğrenildi.

Sürücü A.O. gözaltına alınırken Davut Can Duman'ın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

  • Bursa kaza
  • metro alt geçidi
  • Davut Can Duman

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.