Bursa'da avukat silah saldırıda öldürülmüştü! Bakan Gürlek: Hiçbir tehdide müsamaha gösterilmeyecek

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Avukat Hatice Kocaefe'nin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendiğini bildirdi.

Avukatların, yargının kurucu unsurlarından biri olarak adaletin sağlanmasında hayati bir rol üstlendiklerine işaret eden Gürlek, şunları kaydetti:

"Bu onurlu mesleğe yönelen her saldırı, adalete ve hukuk devletine yönelmiş bir tehdittir. Hayatını kaybeden genç avukat arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm hukuk camiamıza başsağlığı, yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Bu alçak saldırının failleri hukuk önünde mutlaka hesap verecek. Savunma makamına yönelen hiçbir tehdide asla müsamaha gösterilmeyecektir."