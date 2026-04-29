  • Bursa'da avukat silah saldırıda öldürülmüştü! Bakan Gürlek: Hiçbir tehdide müsamaha gösterilmeyecek
Güncel

Bursa'da avukat silah saldırıda öldürülmüştü! Bakan Gürlek: Hiçbir tehdide müsamaha gösterilmeyecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bursa'da bir araçtan silahla ateş edilmesi sonucu bir avukatın hayatını kaybetmesine ilişkin, saldırının faillerinin hukuk önünde hesap vereceğini, savunma makamına yönelen hiçbir tehdide müsamaha gösterilmeyeceğini ifade etti.

AA29 Nisan 2026 Çarşamba 15:17 - Güncelleme:
Bursa'da avukat silah saldırıda öldürülmüştü! Bakan Gürlek: Hiçbir tehdide müsamaha gösterilmeyecek
Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Avukat Hatice Kocaefe'nin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendiğini bildirdi.

Avukatların, yargının kurucu unsurlarından biri olarak adaletin sağlanmasında hayati bir rol üstlendiklerine işaret eden Gürlek, şunları kaydetti:

"Bu onurlu mesleğe yönelen her saldırı, adalete ve hukuk devletine yönelmiş bir tehdittir. Hayatını kaybeden genç avukat arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm hukuk camiamıza başsağlığı, yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Bu alçak saldırının failleri hukuk önünde mutlaka hesap verecek. Savunma makamına yönelen hiçbir tehdide asla müsamaha gösterilmeyecektir."

