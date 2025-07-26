İSTANBUL 35°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Temmuz 2025 Cumartesi / 1 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,586
  • EURO
    47,7946
  • ALTIN
    4352.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bursa'da başıboş köpek dehşeti: İşe giderken saldırdılar
Güncel

Bursa'da başıboş köpek dehşeti: İşe giderken saldırdılar

Bursa'da sabah işe gitmek üzere yola çıkan genç kadın, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Korku dolu anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansırken, saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi Esra Kuloğlu bacağından hafif şekilde yaralandı.

IHA26 Temmuz 2025 Cumartesi 11:09 - Güncelleme:
Bursa'da başıboş köpek dehşeti: İşe giderken saldırdılar
ABONE OL

Olay sabah saatlerinde Bursa'nın Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi Belesten Sokak üzerinde meydana geldi. Güvenlik görevlisi olarak çalışan Esra Kuloğlu, (25) her zamanki güzergâhından işine giderken bir anda sokak köpeklerinin hedefi oldu. Çantasıyla kendini savunarak saldırıdan kurtulmaya çalışan genç kadın, yaşadığı şoku uzun süre atlatamadı.

Yaşadıklarını anlatan Esra Kuloğlu "Daha önce burada bir çocuğa da saldırmışlardı. Bu sabah da bana saldırdılar. Kolumdaki çantayla müdahale ederek kendimi savundum. Bazı arkadaşlarımız işe korkarak geliyor. Her gün aynı tedirginlikle yola çıkıyoruz. Yetkililerden artık bu konuda daha hassas davranmalarını bekliyoruz." diyerek yaşadığı korkuyu dile getirdi.

Mahalle sakinleri ise özellikle sabah ve akşam saatlerinde bölgede başıboş köpek sayısının arttığını, bu durumun çocuklar ve çalışanlar için ciddi tehlike oluşturduğunu ifade etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.