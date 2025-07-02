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Bursa'da bazı vatandaşlar deprem endişesiyle geceyi dışarıda geçirdi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen art arda depremler, vatandaşları tedirgin etti. Akşam saatlerinde yaşanan 2.9 büyüklüğündeki sarsıntının ardından Orhangazi'de halk evlerine giremedi.

IHA2 Temmuz 2025 Çarşamba 09:29 - Güncelleme:
Bursa'da bazı vatandaşlar deprem endişesiyle geceyi dışarıda geçirdi
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Bursa'nın Gemlik ilçesi merkezli meydana gelen art arda depremler vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Akşam saatlerinde 2.9 büyüklüğündeki üçüncü depremin ardından Orhangazi'de çok sayıda vatandaş evlerine giremedi, park ve bahçeler doldu taştı.

Dün öğle saatlerinde Gemlik merkezli 1 saat arayla yaşanan 3,9 ve 4,2 büyüklüğündeki 2 deprem, özellikle Orhangazi ve çevresinde güçlü şekilde hissedildi. Gün bitmeden gelen üçüncü sarsıntı ise vatandaşları bir hayli tedirgin etti. 2.9 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar panikle sokağa döküldü.

Deprem korkusu nedeniyle bazı vatandaşlar Cumhuriyet Alanı'nda toplanırken, bazıları ise araçlarında ve açık alanlarda sabahladı. Orhangazi başta olmak üzere birçok noktada park ve bahçelerde sabaha kadar kalabalıkların olduğu görüldü.

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