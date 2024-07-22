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Bursa'da bıçaklı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

Bursa'nın Mudanya ilçesinde tartışmada bıçaklar çekilirken, olayda 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

AA22 Temmuz 2024 Pazartesi 19:14 - Güncelleme:
Bursa'da bıçaklı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti
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İsmet İnönü Bulvarı'ndaki büfe işletmecisi Rasim Çiçek (63) ile müşterisi G.G. (50) arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

G.G., Rasim Çiçek ile yakını N.T.'yi bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan iki yaralı, Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Rasim Çiçek, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yakını N.T.'nin ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan G.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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