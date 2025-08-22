İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ağustos 2025 Cuma / 28 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,0173
  • EURO
    47,6194
  • ALTIN
    4388.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Bursa'da bıçaklı palyaço paniği

Bursa'da palyaço kıyafeti giymiş ve elinde bıçak taşıdığı iddia edilen kişi, sokakta oynayan çocukları kovalayarak mahallede büyük paniğe yol açtı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

IHA22 Ağustos 2025 Cuma 13:46 - Güncelleme:
Bursa'da bıçaklı palyaço paniği
ABONE OL

Olay, Osmangazi ilçesi Alaaddin Mahallesi 1. Zindankapı Sokak'ta 18 Ağustos akşamı saat 21.30 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, palyaço kılığındaki şüpheli, elindeki bıçakla çocukların üzerine yürüdü. Sokağın başında şüpheliyi gören 2 anne, yanlarındaki 3 çocuğuyla birlikte korku içinde eve kaçtı ve kapıyı kapattı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin tek katlı müstakil evin önünde bir süre beklediği, tam gideceği sırada tekrar geri dönüp pencereye doğru el salladığı anlar görülüyor.

Olayın ardından Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Polis, palyaço kıyafetli şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Göç yolunda nefes molası! Leyleklerden Sultangazi'de kartpostallık durak

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.