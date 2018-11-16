Bursa'da bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Duaçınarı Mahallesi Has Sokağı'nda Ömer Alkan'a ait depo olarak kullanılan iki katlı binanın üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen alevlere müdahale eden itfaiye görevlileri, deponun yanındaki evde mahsur kalan 5 çocuğu sepetli araç yardımıyla kurtardı.

Ekiplerin 4 araç ve 15 personelle müdahale ettiği yangın yaklaşık bir saatte söndürdü.

İçinde eski malzemeler olduğu belirtilen binanın kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.