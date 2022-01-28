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Bursa'da bir kişi evinde ölü bulundu

Bursa'da Müşteba Cesur (54) yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

DHA28 Ocak 2022 Cuma 12:54 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 12:54
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Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde yalnız yaşayan Müşteba Cesur, evinde kardeşleri tarafından yatağında hareketsiz bulundu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Cesur'un öldüğü belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Müşteba Cesur'un cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Müşteba Cesur'un yeğeni İsmail Yılmaz, "Annesini çok seviyordu. Ölümü onu çok etkiledi. İçine kapandı. Zorunlu olmadıktan sonra evden çıkmıyordu. Hasta olmasına rağmen ilaçlarını dahi kullanmıyordu. Evde temizlik dahi yapmıyordu. Yemek vermek için eve gelen kardeşleri kendisine ulaşamayınca öldüğü ortaya çıktı" dedi

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