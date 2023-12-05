Bursa'da bir kuyumcuda silahlı soygun

Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi 2. Vatan Caddesi'ndeki kuyumcuya dün giden ve yüzünde maske bulunan şüpheli, bilezik almak istediğini söyleyerek çalışanlarla pazarlık etti, daha sonra dükkandan ayrıldı.

Aynı kuyumcuya bugün plakasız motosikletle giden ve yine yüzünü maskeyle gizleyen kişi, pazarlık yaptıktan sonra dışarı çıkıp motosikletinden aldığı tabancayla geri döndü. Çalışanları tehdit ederek 8 bileziği alan zanlı, motosikletle kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kamera kayıtlarında, zanlının motosikletle önüne geldiği kuyumcuya girip çalışanlarla konuştuğu anlar yer alıyor.

