DHA 19 Eylül 2020 Cumartesi 16:08 - Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 16:10

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde çadır kurup kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Söz konusu bölgeye giden ekipler, 3 çadırda kumar oynayan 19 kişiyi suçüstü yakaladı. 19 kişiye 'kumar oynamak' suçundan 23 bin 350 lira kesildi. Ayrıca kumar oynayanların da aralarında bulunduğu 38 kişiye 3 bin 150'şer liradan 119 bin 700 lira ceza kesildi.

Çadırlarda yapılan aramalarda 3 ruhsatsız silah, 1 hassas terazi, 3 torbada uyuşturucu ve 2 bin 65 lira ele geçirildi. Kumar oynatmak için yer temin ettikleri saptanan 3 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.