Güncel

Bursa'da çarşı karıştı! Kuyumcu vurgunu patladı

Bursa Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren bir kuyumcu, 'kâr payı' vaadiyle onlarca kişiden para ve altın topladı. Mağduriyet 120 milyon lirayı bulurken dosyada bir cumhuriyet savcısının da adı geçiyor.

IHA14 Aralık 2025 Pazar 10:17 - Güncelleme:
Bursa'da çarşı karıştı! Kuyumcu vurgunu patladı
ABONE OL

Bursa Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren bir kuyumcuya yönelik dolandırıcılık iddiası kentte büyük yankı uyandırdı. "Altın işletme" ve düzenli kâr payı vaadiyle onlarca kişiden para ve altın toplandığı, toplam mağduriyetin yaklaşık 120 milyon lirayı bulduğu öne sürüldü. Dosyada mağdurlar arasında bir cumhuriyet savcısının da bulunması dikkat çekti.

İddiaya göre şüpheliler M.B.A., H.Ç.A. ve E.B., müşterilere verdikleri güvenle altınların işletileceğini, belirli aralıklarla kâr payı dağıtılacağını söyledi. Bu vaade kanan yaklaşık 40 kişi, kimi düğün için biriktirdiği parasını, kimi ticaret için ayırdığı sermayesini, kimi ise aldığı ürünlerin bedelini kuyumcuya teslim etti. Ancak bir süre sonra ödemeler kesildi, ana paralar da geri verilmedi.

MAĞDURLAR KUYUMCU ÖNÜNDE TOPLANDI

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından çok sayıda mağdur kuyumcu dükkanı önünde toplanarak tepkisini dile getirdi. Zaman zaman gergin anların yaşandığı protestoda vatandaşlar, kendilerini oyalayan vaatlere artık inanmadıklarını söyledi. Bazı mağdurlar, şüphelilerin yasa dışı bahis oynadığı iddiasını da gündeme getirdi. Şüpheliler ise ifadelerinde olayın dolandırıcılık değil, ticari bir anlaşmazlık olduğunu savundu. Ödeme sözü verilmesi üzerine bazı mağdurların geçici olarak şikayetlerinden vazgeçtiği, ancak vaatlerin yerine getirilmemesi üzerine yeniden suç duyurusunda bulundukları öğrenildi.

KUYUMCULAR ODASI DEVREDE

Bursa Kuyumcular Odası Başkanı İsa Altıkardeş, çok sayıda mağdurun odaya başvurduğunu belirterek, "Sorunun çözümü için girişimlerde bulunduk ancak şu ana kadar somut bir sonuç alınamadı" dedi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

