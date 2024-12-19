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  • Bursa'da 'Çengel-12' operasyonu! 5 bin 740 şişe sahte alkol ele geçirildi
Güncel

Bursa'da 'Çengel-12' operasyonu! 5 bin 740 şişe sahte alkol ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'da düzenlenen 'Çengel-12' operasyonunda, 5 bin 740 şişe sahte alkol ele geçirildiğini bildirdi.

AA19 Aralık 2024 Perşembe 17:59 - Güncelleme:
Bursa'da 'Çengel-12' operasyonu! 5 bin 740 şişe sahte alkol ele geçirildi
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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa'nın Osmangazi ve İnegöl ilçelerinde sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik "Çengel-12" operasyonu düzenlendiğini belirtti.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda 5 bin 740 şişe sahte alkol, 450 sahte bandrol ve 160 sahte karekod etiketi ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, "Sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı ve tutuklandı." ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya, vatandaşların can güvenliği ve sağlığını korumak için sahte alkol üretimine karşı operasyonların kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

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