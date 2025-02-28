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  • Bursa merkezli 4 ilde ÇENGEL-17 operasyonu: 26 kişi kıskıvrak yakalandı
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Bursa merkezli 4 ilde ÇENGEL-17 operasyonu: 26 kişi kıskıvrak yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 'Bursa merkezli 4 ilde İmal ettikleri sahte alkolü 'Yüzey Temizleyici' etiketiyle kamufle ederek, ülkemiz genelinde satışını yapan şahıslara yönelik düzenlenen “ÇENGEL-17” operasyonumuzda; 98 Bin 600 Litre Etil Alkol ele geçirildi. Operasyonlarda; Sahte/Kaçak Alkol İmalatçısı 26 şüpheli yakalandı.' açıklamasında bulundu.

28 Şubat 2025 Cuma 15:12 - Güncelleme:
Bursa merkezli 4 ilde ÇENGEL-17 operasyonu: 26 kişi kıskıvrak yakalandı
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bursa merkezli 4 ilde İmal ettikleri sahte alkolü "Yüzey Temizleyici" etiketiyle kamufle ederek, ülkemiz genelinde satışını yapan şahıslara yönelik düzenlenen "ÇENGEL-17" operasyonumuzda; 98 Bin 600 Litre Etil Alkol ele geçirildi.

Operasyonlarda; Sahte/Kaçak Alkol İmalatçısı 26 şüpheli yakalandı.

Halkımızın sağlığını tehdit eden, vatandaşlarımızın hayatını riske atan sahte alkol imalatçılarına karşı kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Bursa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu; etil alkolün "Yüzey Temizleyici" etiketiyle kamufle edilerek, ülke geneline kargo yolu ve nakliye aracılığıyla dağıtım ve satışının yapıldığı belirlendi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa merkezli İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda;

98 bin 600 litre etil alkol, 102 bin 162 adet etiket, 3 adet damıtma ekipmanı, 2 adet dolum makinesi ile alkollü içki imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Sahte Alkol İmalatçılarına yönelik Jandarmamız ve Emniyetimiz tarafından 2025 yılı içinde (1 Ocak-27 Şubat 2025 tarihleri arasında) düzenlenen operasyonlarda;

648 bin litre sahte/kaçak alkol ele geçirildi.

Sahte alkol imalatçısı 557 şüpheli yakalandı.

Bursa Valimizi, operasyonu koordine eden Bursa Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

  • Sahte Alkol
  • Yüzey Temizleyici
  • ÇENGEL-17
  • içişleri bakanı ali yerlikaya

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