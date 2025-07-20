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  • Bursa'da cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı
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Bursa'da cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

AA20 Temmuz 2025 Pazar 07:21 - Güncelleme:
Bursa'da cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı
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Alınan bilgiye göre, Yiğitler Mahallesi Oto Sanayi Sitesi Kavşağı'nda Mahmut H. idaresindeki 16 BRU 215 plakalı cip ile Muhammet S. yönetimindeki 77 ABD 619 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan cip, karşı şeride geçip sanayi sitesinin duvarına çarptı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü Mahmut H. ile yanında bulunan Hediye H. ağır yaralandı. Aynı araçta bulunan Nadiye A, Ayşegül A, Miray A, Nuriye Y, Büşra P. ve 2 yaşındaki Almira P. hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulansla hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kazanın olduğu kavşakta bir süre trafiği kontrollü sağladı.

Öte yandan kazada yaralanan 2 yaşındaki Almira P'yi sakinleştirmek için, bir yakınının ambulans önünde ninni söylemesi de görüntülere yansıdı.

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