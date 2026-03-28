İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mart 2026 Cumartesi / 10 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,4684
  • EURO
    51,2648
  • ALTIN
    6418.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Bursa'da çöp ev vakası: 4 kamyon atık çıktı

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir evden 4 kamyon çöp çıkarıldı.

AA28 Mart 2026 Cumartesi 13:15 - Güncelleme:
ABONE OL


Osmangazi Belediyesinin açıklamasına göre, çevrede yaşayanların şikayeti üzerine Kayıhan Mahallesi'ndeki bir evde belediye ekipleri inceleme yaptı.

Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evde uzun süredir biriktirilen ve istiflenerek kötü kokuya neden olan kıyafetleri ve atıkları ayrıştırılarak torbaladı.

Çalışmalar sonucunda evden 4 kamyon çöp tahliye edildi.

Ekipler daha sonra detaylı temizlik ve dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayıhan Mahalle Muhtarı Ali Osman Işık, vatandaşlardan gelen yoğun şikayet üzerine Osmangazi Belediyesi ekiplerine bilgi verdiklerini kaydetti.

Ekiplerin gelerek araştırma yaptıklarını belirten Işık, "Yoğun bir eşya vardı. Daha hijyenik ortamda, herkesin huzurlu durabilmesi için bunu yapmak zorunda kaldık. Temizliğimizi yaptık." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta faciaya ramak kala: Öğrenci servisinin freni boşaldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.