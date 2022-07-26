Bursa'da çöp evden çıkan Cem Muhammet'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde iki gündür tedavisine devam edilen 9 yaşındaki Cem Muhammet A'yı, AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Hastane Başhekimi Prof.Dr. Yıldıray Çete ziyaret etti. Hastane çıkışında açıklamalarda bulunan AÜ Rektörü Prof.Dr. Özlenen Özkan, Cem Muhammet A'nın hem medikal hem de psikolojik olarak uzun süreli bir tedavisinin olacağını kaydetti.

İkinci günde Cem Muhammet A.'nın sağlık durumunda ciddi bir fark beklemediklerini dile getiren Özkan, "Kötüye giden bir durumu yok bu bizim için iyi bir şey. Gelen yemeklerini sonuna kadar yiyor. İştahı yerinde daha fazla yemek istiyormuş. Ama şuan fazla yemesine izin verilmiyor. Kanında bazı sıkıntılar vardı, onları tedavi etmeye çalışıyoruz. Kalbi özellikle hareketlerinde kısıtlılıklar var. Psikiyatrik tedavisi devam ediyoruz" diye konuştu.

"EĞİTİMİNE BAŞLANACAK"

Küçük çocuğun iştahının yerinde olduğunu ve daha iyiye gittiğini ifade eden Özlenen Özkan, "Bir sürü oyuncak gelmiş. Türkiye'nin her yerinden hayırseverler oyuncak göndermiş. Bundan sonraki süreçte tedavi olur olmaz, eğitimine başlanacak. Onun için heyecanlı. Bunlar bizi memnun ediyor. Çocuğumuzu, pediatristler, nefrologlar, kardiyologlar, psikiyatristler, fizik tedavi uzmanları, gastroenteroloji, diyetisyenlerimiz hemşirelerimizle dikkatle takip ediyoruz. Cem Muhammet'in bizde özel bir yeri oldu. Her gün geleceğim inşallah özlüyorum onu. Buradan ayrıldığında da güzel bir hayatının olmasını istiyoruz. Bütün toplumun onu kucaklaması gerekiyor" dedi.

"KAS GÜCÜ YERİNE GELDİKÇE TEDAVİSİ DEĞİŞECEK"

Cem Muhammet A'nın beslenmesi ile ilgili bilgiler veren AÜ Başhekimi Prof.Dr. Yıldıray Çete, "Eksik olan şeyleri yerine koymak üzerine, günlük kalorisini kısıtlayarak beslenmeye başladık. Attırarak devam edeceğiz. Bugün 500 kalorilik bir diyet aldı ve giderek artacak. Ani beslenmenin getirebileceği ciddi yan etkiler var, çocuğu bundan korumak için peyder pey artacak. Eksik elektrotları yerine koymak, protein takviyesi yapmak ve gittikçe kaloriyi arttırmak gibi. Kas gücü yerine geldikçe tedavi süreci değişecek" ifadelerine yer verdi.