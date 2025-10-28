İSTANBUL 19°C / 11°C
Güncel

Bursa'da DEAŞ operasyonu: 18 şüpheli gözaltında

Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a ilişkin operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

28 Ekim 2025 Salı 19:31
Bursa'da DEAŞ operasyonu: 18 şüpheli gözaltında
Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, Karacabey ilçesinde, teknik ve fiziki takibin ardından operasyon yapıldı.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden 18'i yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel yayına ve dijital materyallere el konuldu.

Ekipler, diğer şüpheliyi de yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

