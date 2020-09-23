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Bursa'da DEAŞ'a baskın! 7 gözaltı

Bursa'da güvenlik güçleri, terör örgütü DEAŞ'a operasyon düzenledi. Yapılan baskında 7 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

AA23 Eylül 2020 Çarşamba 11:53 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 11:53
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İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri ile Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucunda kırsal Deydinler Mahallesi'nde bazı adreslere sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda örgütsel materyal ve dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 zanlı ise İl Jandarma Komutanlığına getirildi.

Terör örgütüne eleman temini için çalışma yürüttükleri, öğrenci ve vatandaşlara "selefi" görüşleri benimsetmeye çalıştıkları, evlerinde örgütsel toplantı yaptıkları, piknik adı altında arazide eğitim faaliyetinde bulundukları iddia edilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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