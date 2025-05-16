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Bursa'da define alanı çöktü: Ölü ve yaralılar var

Bursa'nın İznik ilçesinde define ararken göçük altında kalan 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden definecinin kimliği belli oldu.

IHA16 Mayıs 2025 Cuma 23:25 - Güncelleme:
Bursa'da define alanı çöktü: Ölü ve yaralılar var
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Olay, İznik ilçesi Elmalı Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç. (52), E.U.(29), M.S.(40) ve İbrahim Ayyıldız ormanlık alana gelerek kaçak define aramaya başladı. Defineciler, iş makineleriyle yaklaşık 30 metrelik çukur açtı. İbrahim Ayyıldız, çukura girdiği esnada, çukurda göçük meydana geldi. Göçük altında kalan Ayyıldız'ı gören arkadaşları, durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda hafif yaralanan A.Ç., E.U. ve M.S. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, İbrahim Ayyıldız'ın ise hayatını kaybettiği belirlendi. Ayyıldız'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kaldırılırken, olay yerinde bulunan iş makineleri ve çok sayıda patlayıcı madde ise jandarma ekiplerince muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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