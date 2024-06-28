Bursa'da denizde zehirli kahverengi (pusula) denizanası ortaya çıktı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde havaların ısınmasıyla kıyılarında görülen ve vatandaşlar arasında tedirginlik oluşturan zehirli kahverengi (pusula) denizanası, sıkça görülmeye başladı.

Mudanya'nın bir çok kıyıya yakın bölgelerde görülen pusula denizanasının, kumsalda çocukların oyun oynadığı yerin çok yakınında olması dikkat çekti. Zehirli olarak bilinen pusula denizanalarının (chrysaora hysoscella) zehirli olması ve sıkça görülmesi vatandaşları tedirgin etti.

Bazıları kıyıya vurmuş şekilde görülen pusula denizanalarının, özellikle çocukların oyun oynadığı kumsallarda olması ebeveynleri endişelendirdi. Kahverengi" deniz anası" olarak bilinen pusula denizanasının bilimsel adı "chrysaora hysoscella". Kahverengi olduğu gibi kırmızı renkte de olabilen pusula denizanasının mantara benzer şemsiyeli bir yapısı bulunuyor. Şemsiyesi etrafında şeritlere sahip olan pusula denizanasının boyu yarım metreye kadar çıkabiliyor. Ölüsüne dahi dokunulması durumunda salgıladığı sıvı insan vücudunda tepkime oluşturarak, zehirlenme, deride ağrı, kızarıklık, kaşıntı, şişlik, yanma ve çeşitli izler oluşturabiliyor. Çıplak ciltle temas edilmesi durumunda zehri nedeniyle pusula denizanası, pek sık olmamakla birlikte hayati tehlike de meydana getiriyor.

Bu nedenle, denizde yüzmeden önce yerel yetkililerin uyarılarını dikkate almalı, ebeveynlerin çocuklarını kumsalda oyun oynarken gözlemlemesi ve gerekli önlemleri alması önemlidir.