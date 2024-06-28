İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Haziran 2024 Cuma / 22 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8664
  • EURO
    35,2189
  • ALTIN
    2466.15
  • BIST100
    10733.1
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bursa'da denizde zehirli kahverengi (pusula) denizanası ortaya çıktı
Güncel

Bursa'da denizde zehirli kahverengi (pusula) denizanası ortaya çıktı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde havaların ısınmasıyla kıyılarında görülen ve vatandaşlar arasında tedirginlik oluşturan zehirli kahverengi (pusula) denizanası, sıkça görülmeye başladı.

IHA28 Haziran 2024 Cuma 15:24 - Güncelleme:
Bursa'da denizde zehirli kahverengi (pusula) denizanası ortaya çıktı
ABONE OL

Bursa'nın Mudanya ilçesinde havaların ısınmasıyla kıyılarında görülen ve vatandaşlar arasında tedirginlik oluşturan zehirli kahverengi (pusula) denizanası, sıkça görülmeye başladı.

Mudanya'nın bir çok kıyıya yakın bölgelerde görülen pusula denizanasının, kumsalda çocukların oyun oynadığı yerin çok yakınında olması dikkat çekti. Zehirli olarak bilinen pusula denizanalarının (chrysaora hysoscella) zehirli olması ve sıkça görülmesi vatandaşları tedirgin etti.

Bazıları kıyıya vurmuş şekilde görülen pusula denizanalarının, özellikle çocukların oyun oynadığı kumsallarda olması ebeveynleri endişelendirdi. Kahverengi" deniz anası" olarak bilinen pusula denizanasının bilimsel adı "chrysaora hysoscella". Kahverengi olduğu gibi kırmızı renkte de olabilen pusula denizanasının mantara benzer şemsiyeli bir yapısı bulunuyor. Şemsiyesi etrafında şeritlere sahip olan pusula denizanasının boyu yarım metreye kadar çıkabiliyor. Ölüsüne dahi dokunulması durumunda salgıladığı sıvı insan vücudunda tepkime oluşturarak, zehirlenme, deride ağrı, kızarıklık, kaşıntı, şişlik, yanma ve çeşitli izler oluşturabiliyor. Çıplak ciltle temas edilmesi durumunda zehri nedeniyle pusula denizanası, pek sık olmamakla birlikte hayati tehlike de meydana getiriyor.

Bu nedenle, denizde yüzmeden önce yerel yetkililerin uyarılarını dikkate almalı, ebeveynlerin çocuklarını kumsalda oyun oynarken gözlemlemesi ve gerekli önlemleri alması önemlidir.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.