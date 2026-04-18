Bursa'da dev kaçak sigara operasyonu: Yüzlerce kilo tütün ele geçirildi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde jandarma ekiplerinin kaçakçılık operasyonu büyük yankı uyandırdı. İş yeri, depo ve araçlarda gerçekleştirilen aramalarda milyonlarca adet bandrolsüz makaron ile yüzlerce kilogram kaçak tütün ürünü ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, şüphelilere ait iş yeri, depo ve araçlarda arama yapıldı.
Operasyonda yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanırken, jandarma ekiplerinin halk sağlığını tehdit eden ve kamu düzenini bozan kaçakçılık faaliyetlerine yönelik mücadelesinin kararlılıkla sürdüğü bildirildi.