18 Nisan 2026 Cumartesi / 2 Zilkade 1447
  Bursa'da dev kaçak sigara operasyonu: Yüzlerce kilo tütün ele geçirildi
Güncel

Bursa'da dev kaçak sigara operasyonu: Yüzlerce kilo tütün ele geçirildi

Bursa İl Jandarma Komutanlığı KOM ekipleri, Yıldırım ilçesinde düzenlediği kaçak sigara operasyonunda 1 milyon 186 bin 600 adet bandrolsüz makaron, 920 kilogram kıyılmış tütün ve çok sayıda kaçak ürün ele geçirdi. Operasyonda 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

IHA18 Nisan 2026 Cumartesi 11:06 - Güncelleme:
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde jandarma ekiplerinin kaçakçılık operasyonu büyük yankı uyandırdı. İş yeri, depo ve araçlarda gerçekleştirilen aramalarda milyonlarca adet bandrolsüz makaron ile yüzlerce kilogram kaçak tütün ürünü ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

JANDARMA EKİPLERİNDEN YILDIRIM'DA BASKIN

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, milyonlarca adet makaron ve yüklü miktarda tütün ürünü ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, şüphelilere ait iş yeri, depo ve araçlarda arama yapıldı.

KAÇAKÇILIK ŞEBEKESİ ÇÖKERTİLDİ

Yapılan aramalarda 1 milyon 186 bin 600 adet bandrolsüz makaron, 920 kilogram açık sarmalık kıyılmış tütün, 200 bin 800 adet sigara filtresi, 92 bin 620 adet makarona basılmış sigara, 19 bin 800 adet şeffaf naylon sigara poşeti, 18 bin 750 adet boş sigara kutusu, 8 bin 780 paket bandrolsüz sigara, 2 bin 700 paket bandrolsüz sigara kağıdı ile 20 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanırken, jandarma ekiplerinin halk sağlığını tehdit eden ve kamu düzenini bozan kaçakçılık faaliyetlerine yönelik mücadelesinin kararlılıkla sürdüğü bildirildi.

  • kaçak sigara operasyonu
  • Bursa jandarma
  • bandrolsüz makaron
  • Yıldırım kaçakçılık
  • kaçak tütün

