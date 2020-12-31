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Bursa'da dev sahte alkol operasyonu: 10 ton ele geçirildi

Güvenlik güçleri, Bursa'da yılbaşı öncesi gerçekleştirdiği sahte alkol operasyonlarını sıklaştırdı. Polis ekiplerinin, bir çiftlikte yaptığı baskında 10 ton sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi de gözaltına alındı.

AA31 Aralık 2020 Perşembe 10:38 - Güncelleme: 31 Aralık 2020 Perşembe 10:39
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, Kestel ilçesindeki bir çiftlikte sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı.

Bu adrese baskın yapan ekipler, çiftlikteki barakaların alkol damıtma düzenekleri ve diğer malzemelerle imalathaneye dönüştürüldüğünü belirledi.

Barakalarda yapılan aramalarda, şişelenen, fıçılara konulan ve tankların içinde bulunan toplam 10 ton şarap, viski ve rakı ele geçirildi. Tanklardaki içkiler, vidanjörle boşaltıldı.

Gözaltına alınan çiftlik sahibi S.Ç'nin (50) emniyetteki işlemleri sürüyor.

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