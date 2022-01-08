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Bursa'da drone destekli asayiş uygulaması

Bursa'da 300 polisin katılımıyla yapılan asayiş uygulamasında, 1150 kişi sorgulandı, eksik belgeleri olan sürücülere 22 bin lira para cezası kesildi.

AA8 Ocak 2022 Cumartesi 07:14 - Güncelleme: 8 Ocak 2022 Cumartesi 07:14
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Trafik Denetleme şube müdürlükleri ile Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin destekleriyle Görükle Mahallesi'nde drone destekli asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulama kapsamında araçlara yönelik trafik kontrolü yapıldı, eğlence mekanları ve umuma açık alanlar denetlendi.

Denetlemelerde 350 araç kontrol edildi ve eksik belgeleri bulunan araç sürücülerine toplam 22 bin lira ceza kesildi, 1150 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Umuma açık alanlarda yapılan kontrollerde ise 35 iş yeri denetlendi, 22 iş yerine işlem yapıldı.

Vatandaşların huzur ve güvenliği için uygulamaların artarak devam edeceği belirtildi.

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