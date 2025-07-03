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Bursa'da düğün kabusa döndü! Çocuk tartışması kavgaya dönüştü

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki bir düğünde çocuk meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Gelin ve damadın en mutlu günü arbede ile gölgelendi, davetliler panik yaşadı.

İHA3 Temmuz 2025 Perşembe 10:44 - Güncelleme:
Bursa'da düğün kabusa döndü! Çocuk tartışması kavgaya dönüştü
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir düğünde çocuk meselesi yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Ortalık savaş alanına döndü. Gelin ve damadın en mutlu gününde yaşanan arbede, davetlilere korku dolu anlar yaşattı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde düzenlenen bir düğün töreninde çocuk meselesi yüzünden iki kişi arasında sözlü tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyünce taraflar bir anda kavgaya tutuştu.

DAVETLİLER PANİK DOLU ANLAR YAŞADI

Gelin ve damadın en mutlu günü yerini kavgaya bırakırken, davetliler panik dolu anlar yaşadı. Yaşanan kavgayı düğüne gelen misafirler güçlükle ayırırken, o anlar amatör kameraya anbean yansıdı.

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