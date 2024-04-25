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Bursa'da düzenlenen operasyonda 3 bin 800 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 bin 800 litre sahte, kaçak karışım zeytinyağı ele geçirildi.

AA25 Nisan 2024 Perşembe 18:49 - Güncelleme:
Bursa'da düzenlenen operasyonda 3 bin 800 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.A. (30) ile M.A'nın (18) Aydın'dan Bursa'ya bandrolsüz, kaçak karışım zeytinyağı getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından iki şüphelinin Bursa'ya geldiği araç, Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi'nde jandarma ekiplerince durduruldu.

Araçta yapılan aramada, plastik şişelere doldurulup paketlenmiş bandrolsüz, kaçak karışım 3 bin 800 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Zeytinyağlarına ekipler tarafından el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında ise "insan sağlığını tehlikeye sokacak şekilde gıda maddesi üretmek" suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

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