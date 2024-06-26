İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2024 Çarşamba / 20 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8591
  • EURO
    35,1666
  • ALTIN
    2430.44
  • BIST100
    10486.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bursa'da düzenlenen operasyonda 3 bin litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
Güncel

Bursa'da düzenlenen operasyonda 3 bin litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 bin litre sahte, kaçak karışım zeytinyağı ele geçirildi.

AA26 Haziran 2024 Çarşamba 19:24 - Güncelleme:
Bursa'da düzenlenen operasyonda 3 bin litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
ABONE OL

İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.S. (30) ile Ö.S'nin (29) Hatay'dan Yenişehir ilçesindeki dinlenme tesisine faturasız, sahte zeytinyağı getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından iki şüphelinin Bursa'ya geldiği araç, Yenişehir ilçesi Karaköy Mahallesi'nde jandarma ekiplerince durduruldu.

Araçta yapılan aramada, tenekelere doldurulup paketlenmiş bandrolsüz, kaçak karışım 3 bin litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Zeytinyağlarına ekipler tarafından el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında ise "5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri ve Bitki Gıdaları Sağlığı Kanununa Muhalefet", "6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu marka hakkına tecavüz", "insan sağlığını tehlikeye sokacak şekilde gıda maddesi üretmek" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından adli ve idari işlem yapıldı.

  • Bursa
  • sahte zeytinyağı
  • operasyon

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.