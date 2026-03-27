Bursa'da düzensiz göçe geçit verilmedi

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı belirlenen 14 düzensiz göçmen, Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Ulucami Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda gözaltına alınan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

AA27 Mart 2026 Cuma 15:53
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda 14 düzensiz göçmen yakalandı. Yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu şahıslar, tüm işlemlerin tamamlanmasının ardından ilgili birimlere sevk edildi.

Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ulucami Mahallesi'nde yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan yabancı uyrukluların olduğunu belirledi.

POLİS HAREKETE GEÇTİ: 14 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Yapılan araştırmanın ardından harekete geçen polis, 14 düzensiz göçmeni yakaladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

  • düzensiz göçmen
  • Bursa Yenişehir
  • göçmen operasyonu
  • İl Göç İdaresi
  • yasa dışı giriş

