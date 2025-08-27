Bursa'da eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi

Meydancık Mahallesi İncirli Caddesi'nde, Sevgi Ş. ile eşi D.Ş. henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine D.Ş. eşini bıçakla ağır yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sevgi Ş. burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olay yerinden kaçan D.Ş. ise daha sonra polis ekiplerince yakalanarak polis merkezine götürüldü.