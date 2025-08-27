İSTANBUL 28°C / 21°C
  • Bursa'da eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi
Güncel

Bursa'da eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kocası tarafından bıçakla yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AA27 Ağustos 2025 Çarşamba 07:33
Bursa'da eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi
Meydancık Mahallesi İncirli Caddesi'nde, Sevgi Ş. ile eşi D.Ş. henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine D.Ş. eşini bıçakla ağır yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sevgi Ş. burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olay yerinden kaçan D.Ş. ise daha sonra polis ekiplerince yakalanarak polis merkezine götürüldü.

