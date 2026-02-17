İSTANBUL 17°C / 6°C
17 Şubat 2026 Salı
  Güncel
  Bursa'da evli çiftten acı haber: Motosikletin hakimiyetini kaybetti
Güncel

Bursa'da evli çiftten acı haber: Motosikletin hakimiyetini kaybetti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, motosikletin refüje çarpması sonucu sürücü ile eşi hayatını kaybetti.

17 Şubat 2026 Salı 09:18
Bursa'da evli çiftten acı haber: Motosikletin hakimiyetini kaybetti
Dikkaldırım Mahallesi Hayran Caddesi'nde, Murat Çağlayan idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Kazada Çağlayan ile arkasında bulunan eşi Gülcan Çağlayan ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Çağlayan çifti, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından motosiklet, çekici yardımıyla otoparka çekildi.

