İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ağustos 2024 Cuma / 11 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,7039
  • EURO
    37,1294
  • ALTIN
    2704.38
  • BIST100
    9874.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Bursa'da fabrika yangını

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

AA16 Ağustos 2024 Cuma 15:58 - Güncelleme:
Bursa'da fabrika yangını
ABONE OL

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde'deki fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kimyasal maddelerin de alev aldığı, yoğun dumanla kaplanan iş yerinde 2 işçi mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi.

Mahsur kalan işçileri kurtaran ekipler, alevlere müdahalede bulundu.

Dumandan etkilenen 10 işçiden bazılarının tedavisi olay yerinde sağlık ekiplerince yapıldı. Bazı işçiler ise ilk müdahalelerin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

  • yangın söndürme
  • İnegöl tekstil
  • fabrika yangını

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.