Bursa'da fabrika yangını

Bursa'nın Gürsu ilçesinde sabahın ilk saatlerinde bir fabrikada çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Kısa sürede büyüyen alevleri itfaiye ekipleri söndürdü.

Olay, Gürsu ilçesinde sabah 08.00 sıralarında meydana geldi. Alevleri fark eden çalışanlar, durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında fabrikanın bir bölümü alev alev yandı, yükselen alevler ise çevrede korku dolu anlar yaşattı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.