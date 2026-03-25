  • Bursa'da fabrikada gaz faciası: 1 işçi hayatını kaybetti
Bursa'da fabrikada gaz faciası: 1 işçi hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir orman ürünleri fabrikasında kimyasal kazan temizliği sırasında sızan gazdan etkilenen 2 işçiden biri hayatını kaybetti.

IHA25 Mart 2026 Çarşamba 16:57
Olay, saat 10.30 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir orman ürünleri fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçi Süleyman Ç. (40) kimyasal kazanı temizlediği sırada iddiaya göre gazdan etkilenerek bayıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AYNI KAZANDA İKİNCİ FACİA

İlk olayın ardından aynı fabrikada çalışan Mikail Aktaş (36), iddiaya göre güvenlik maskesi takarak aynı kimyasal kazanı temizlemek için çalışma yaptı. Bu sırada Aktaş da gazdan etkilenerek bayıldı. Hareketsiz yatan işçiyi gören mesai arkadaşları durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbi duran işçiye ambulansta kalp masajı yaptı. Yapılan ilk müdahale sonrası yeniden hayata döndürülen Aktaş, İnegöl'deki özel bir hastaneye sevk edildi. Ancak işçi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İşçinin kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

