İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2025 Perşembe / 9 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9843
  • EURO
    48,8606
  • ALTIN
    5374.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bursa'da faciaya kıl payı: Tramvaydaki yangın panikletti
Güncel

Bursa'da faciaya kıl payı: Tramvaydaki yangın panikletti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeyken arıza yapan 'İpek Böceği' tramvayında yangın çıktı. Dumanların yükseldiği tramvayda yolcular kısa sürede tahliye edilirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın nedeniyle tramvay seferlerinde kısa süreli aksamalar yaşandı.

IHA30 Ekim 2025 Perşembe 12:45 - Güncelleme:
Bursa'da faciaya kıl payı: Tramvaydaki yangın panikletti
ABONE OL

Olay, Osmangazi ilçesi Uluyol Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde sefer yapan "İpek Böceği" tramvayının elektrik sisteminde henüz belirlenemeyen bir arıza meydana geldi. Arızanın ardından araçtan dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden vatman, tramvayı durdurarak kapıları açtı ve yolcuların güvenli şekilde tahliyesini sağladı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Olayda yaralanan olmazken, tramvayda maddi hasar meydana geldi.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.