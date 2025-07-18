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Bursa'da faciaya ramak kala: Vinç devrildi yürekler ağıza geldi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 23 Nisan Mahallesi'nde saat 17.00 sularında bir inşaat sahasında korku dolu anlar yaşandı. Şantiyedeki vinç, henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle yola devrildi. O anlar anbean kameraya yansıdı.

IHA18 Temmuz 2025 Cuma 22:54 - Güncelleme:
Bursa'da faciaya ramak kala: Vinç devrildi yürekler ağıza geldi
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Olay, Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı 23 Nisan Mahallesi'nde 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat alanındaki vinç, büyük bir gürültüyle yola devrildi. Yola devrilen vinç içerisindeki kabinde operatör mahsur kaldı. Yol üzerinde park halinde olan lüks otomobil ise üzerine devrilen vinç sebebiyle hurda yığınına döndü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kabin içinde sıkışan operatör K.M.'yi kısa sürede bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Operatörün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAMERAYA YANSIDI

O anlar bir hem şantiyede çalışan bazı işçilerin hem de bölgedeki bir sitenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde vincin bir işletmeyi teğet geçtiği ve olay yerinden geçen vatandaşların büyük korku yaşadığı anlar yer aldı.

Olay yerine çağrılan vinç yardımıyla devrilen araç kaldırılırken, inşaat alanındaki çalışmalar geçici olarak durduruldu. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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