15 Şubat 2026 Pazar
Güncel

Bursa'da feci çarpışma: Çok sayıda kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

15 Şubat 2026 Pazar 01:37
Kaza, Burhaniye mahallesi Hazine sokak ile Hasköy yolu sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Hazine sokakta seyir halinde olan Sürücü Ümral M.(64) yönetimindeki 16 BNC 293 plakalı servis minibüsü, Hasköyyolu sokaktan çıkan sürücü Hümeyra A.(24) yönetimindeki 16 EY 699 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu.

Kaza sonucu sürücüler ile otomobildeki yolcular Sümeyye Y.(18), Betül Y.(27), Elif Y.(23) ve minibüsteki yolcular İbrahim Y.(30), Nilgün B.(51), Celalettin K.(54) ile Rahime K.(44) yaralandı.

Kaza yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

  • bursa
  • bursa trafik kazası
  • yaralı

