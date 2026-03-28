İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mart 2026 Cumartesi / 10 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,4684
  • EURO
    51,2648
  • ALTIN
    6418.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  Bursa'da feci çarpışma: Otomobil hurdaya çıktı, 9 yaralı
Güncel

Bursa'da feci çarpışma: Otomobil hurdaya çıktı, 9 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

AA28 Mart 2026 Cumartesi 18:32
Bursa'da feci çarpışma: Otomobil hurdaya çıktı, 9 yaralı
ABONE OL

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Ercan S. (57) yönetimindeki 16 KRF 25 plakalı kamyonet, Tandoğan Caddesi'nde Cemal G. (19) yönetimindeki 09 SK 939 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza sonucu araçların sürücüleri ile otomobildeki yolcular Ayşe T. (21), Şilan G. (20), Muhammet A. (17), Devrim A. (7), Muhammed Ali T. (3) ve 1 yaşlarındaki Dicle G. ile Yunus Emre T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazanın şiddetiyle araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.

Yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.