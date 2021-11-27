Bursa'da feci kaza: 2'si ağır 3 kişi yaralandı

AA 27 Kasım 2021 Cumartesi 06:58 - Güncelleme: 27 Kasım 2021 Cumartesi 06:58

Bursa-Yalova yolu Ovaakça mevkiinde Serkan Güllü'nün kullandığı 16 L 7412 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce Fatih Atasever idaresindeki 16 AEU 611 plakalı tıra sonra da bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Serkan Güllü ile yanında bulunan Deniz Sertel ve ismi öğrenilemeyen bir kişi araçta sıkıştı.



İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 3 kişi Bursa Şehir Hastanesi ve Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Güllü ve Sertel'in durumunun ciddi olduğu öğrenildi.