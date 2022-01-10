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Bursa'da feci kaza! Göreve giden itfaiye aracı devrildi, 4 personel hayatını kaybetti

Bursa'da trafik kazasına giden itfaiye ekibi yolda kaza yaptı. Devrilen itfaiye aracı içerisindeki 4 itfaiye personeli hayatını kaybetti. Ekiplerin kaza yerindeki çalışması devam ederken jandarma kazayla alakalı tahkikat başlattı.

IHA10 Ocak 2022 Pazartesi 11:54 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 11:54
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Edinilen bilgiye göre, Orhaneli ilçesine bağlı Nalınlar Mahallesi'ndeki orman deposu mevkisinde hasarlı ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. 16 RK 960 plakalı itfaiye aracı ile ile kazaya müdahale etmek için yola çıkan 4 kişilik ekip Nalınlar Mahallesindeki orman deposuna bir kilometre kala kaza geçirdi. Sürücüsünün henüz belli olmadığı itfaiye aracı yağışın etkili olduğu bölgede yoldan çıkıp, takla atarak şarampole yuvarlandı.

Kazada itfaiye çavuşu İsmail Kaya, itfaiye eri Sinan Amil, itfaiye destek personeli (şoför) Aydın Doğru, itfaiye destek personeli (şoför) Yunus Akşit hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve ek itfaiye ekibi gönderildi. Ekiplerin kaza yerindeki çalışması devam ederken jandarma kazayla alakalı tahkikat başlattı.

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