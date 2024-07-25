İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Temmuz 2024 Perşembe / 19 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0243
  • EURO
    35,9845
  • ALTIN
    2511.29
  • BIST100
    10871.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bursa'da feci kaza: Tırın altına giren otomobilde 2 kişi öldü
Güncel

Bursa'da feci kaza: Tırın altına giren otomobilde 2 kişi öldü

Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil, park halindeki tırın altına girdi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

IHA25 Temmuz 2024 Perşembe 17:39 - Güncelleme:
Bursa'da feci kaza: Tırın altına giren otomobilde 2 kişi öldü
ABONE OL

Kaza, saat 16.15 sıralarında Bursa Yalova karayolu Orhangazi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Demir (36) idaresindeki 34 NA 5720 plakalı otomobil, Bursa'da Yalova istikameti seyir halindeyken kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Savrulan otomobil, yol kenarında park halinde olan 16 BIS 22 plakalı tırın altına girerek durabildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Jandarma ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri hurdaya dönen otomobilde çalışma yaptı. Sağlık ekipleri, tavanı kesilen otomobilde sürücü Yunus Demir ve henüz ismi öğrenilemeyen yolcu konumunda bulunan kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.