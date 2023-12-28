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  • Bursa'da feci ölüm: tekstil fabrikasında asansör ile duvar arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti
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Bursa'da feci ölüm: tekstil fabrikasında asansör ile duvar arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti

Bursa'da bir tekstil fabrikasında malzeme yüklediği esnada yük asansörünün hareket etmesiyle asansör ile duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti.

IHA28 Aralık 2023 Perşembe 17:34 - Güncelleme:
Bursa'da feci ölüm: tekstil fabrikasında asansör ile duvar arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti
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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Mustafa Karaer Caddesi'nde Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tekstil fabrikasında çalışan Yakup Altun (50) yük asansörüne malzeme yüklemeye başladı. Bu esnada asansörün hareket etmesiyle Altun, asansör ile duvar arasında sıkıştı. Mesai arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Altun'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

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