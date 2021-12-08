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Bursa'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Bursa'da, FETÖ-PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı, evlerinde yapılan aramada örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

DHA8 Aralık 2021 Çarşamba 19:51 - Güncelleme: 8 Aralık 2021 Çarşamba 19:52
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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Bursa Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şubesi'nin yaptığı çalışma sonrası, FETÖ mensuplarının kaldığı tespit edilen ve gaybubet evi olarak adlandırılan 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında FETÖ'nün sözde eyalet talebe mesulü, Orhangazi ilçe imam yardımcısı ve örgütün yurt müdürünün de bulunduğu aranan 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise çok sayıda dijital materyale ve sahte kimliğe el konuldu. Operasyon sırasında şüphelilerin cep telefonlarını camdan attığı ve sıfırlamaya çalıştıkları da tespit edildi.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin sorgulanması sürdürülüyor.

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