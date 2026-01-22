İSTANBUL 11°C / 7°C
  Bursa'da film gibi kaza! 11 kilo altın sırra kadem bastı
Bursa'da film gibi kaza! 11 kilo altın sırra kadem bastı

Bursa'da zırhlı araç kazası dikkat çekti. Altın taşıyan araç takla atarken 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından 11 kilo altının kaybolduğu ortaya çıktı.

İzmir İstanbul otobanı Karacabey yolu üzerinde meydana kaza geldi. Edinilen bilgiye göre, altın sevkiyatı yapan zırhlı araç seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarına savrulan araç yaklaşık 4 takla attıktan sonra durabildi. Kazada araçta bulunan sürücü E.Ö. (21) ve yolcu konumundaki R.T. (30) ile V.T.(48) isimli görevli hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından zırhlı araçta yapılan incelemede, sevkiyatı yapılan 11 kilo altının kayıp olduğu tespit edildi. Bunun üzerine jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Yol kenarı ve çevrede dedektörle arama yapılırken, kayıp altınlara ilişkin herhangi bir bulguya ulaşılamadı.

Firma yetkililerinin, kaybolan altınlara ait seri numaralarını paylaşarak kuyumcu esnafından da yardım talep ettiği öğrenildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

  • zırhlı araç kazası
  • altın taşıyan araç
  • Bursa kazası

